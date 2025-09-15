プレミアリーグ第4節マンチェスター・シティ対マンチェスター・ユナイテッドのマンチェスターダービーが行われ、スコアは3-0。ホームチームが白星を得た。アウェイのユナイテッドはリーグ戦2敗目に。早くも14位と下位に沈んでおり、次節はホームでチェルシーと対戦する。『BBC』ではユナイテッドの敗戦について、問題はシステムではなく、人選にあると指摘した。その人選というのが、ブルーノ・フェルナンデスのボランチ起用だ。本