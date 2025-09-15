◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１５日・横浜）ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手が登録抹消されることが決まった。三浦監督は「チーム編成上の都合で抹消です」と説明した。右腕は１４日の巨人戦（横浜）で２回４安打４失点で日本球界復帰後最短ＫＯ。「短いイニングでマウンドを降りてしまって本当に悔しいです」と反省していた。