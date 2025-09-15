◆プロボクシング▼ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦〇松本流星（負傷判定５回１分２６秒）高田勇仁●（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）ＷＢＡ世界ミニマム級新王者・松本流星（２７）＝帝拳＝が、王座獲得から一夜明けた１５日、東京・新宿区の帝拳ジムで会見。「大きい舞台で戦い続けたいという目標がある。今回ベルトを手にしたことで、その舞台に立てる権利があると思う」と今後の目標を語