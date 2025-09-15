埼玉県警本部埼玉県警蕨署は15日、交流サイト（SNS）で知り合った女子中学生にわいせつな行為をしたとして、不同意性交の疑いで横浜市保土ケ谷区、医師高畠太士容疑者（45）を逮捕した。署によると「中学生だった認識はあった」と容疑を認めている。逮捕容疑は14日午後11時40〜50分ごろ、埼玉県蕨市内の駐車場に止めた車の中で中学生にわいせつな行為をした疑い。被害者の母親から「娘が男の車に乗った」と110番があった。中