パラ競泳のジャパンパラ大会は１４日、名古屋市の日本ガイシアリーナで２日目が行われ、女子１００メートル自由形（聴覚障害）は１１月の東京デフリンピック日本代表で１７歳の串田咲歩が１分１秒７８の日本新記録をマークし、優勝した。男子１００メートル自由形（知的障害）でパリ・パラリンピック日本代表の山口尚秀（四国ガス）が５３秒４７のアジア新を樹立した。