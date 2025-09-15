日本代表FW町野修斗が所属するボルシアMGは、ブンデスリーガ開幕3試合で1分2敗とつまづいた。14日にドイツメディア『スカイ』が伝えた。開幕節で昇格組のハンブルガーSVとスコアレスドローに終わると、第2節はシュトゥットガルトに0−1で敗戦。そして第3節ブレーメン戦ではホームで0−4の大敗を喫した。ブンデスリーガ在籍通算58年目のボルシアMGが、トップリーグの開幕3試合で無得点に終わったのは、4試合連続ノーゴールだ