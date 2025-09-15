9月15日、阪神競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1600m）は、菱田裕二騎乗の7番人気、アイガーリー（牡2・栗東・秋山真一郎）が勝利した。クビ差の2着にマサハヤルージュ（牝2・栗東・千田輝彦）、3着に2番人気のティタノマキア（牝2・栗東・池添学）が入った。勝ちタイムは1:36.5（良）。1番人気で川田将雅騎乗、ディヴァインボンド（牝2・栗東・中内田充正）は、8着敗退。【阪神2R】永島まなみ騎乗 エスティヴァリスが鮮やか