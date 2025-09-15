アカデミー賞レースに挑むパク・チャヌク監督の新作『仕方がない』が、9月14日に閉幕した第50回トロント国際映画祭で国際観客賞（International People’s Choice Award）を受賞した。今年新設されたこの賞は、カナダとアメリカを除く国際映画の中から観客投票によって最も人気の高い作品に贈られる。アカデミー賞投票を前に観客が最も好む作品を選ぶという点で大きな意味を持つ。人気投票で行われるアカデミー賞の前哨戦といえる