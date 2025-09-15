「オリックス−ソフトバンク」（１５日、京セラドーム大阪）近鉄、巨人で活躍したタフィ・ローズ氏（５７）がドームを訪れ、近鉄時代に指導を受けた梨田昌孝氏（７２）と観戦した。ローズ氏は９６年から０３年まで近鉄に所属。梨田氏が率いた０１年には５５本塁打を放ち、リーグ優勝に貢献した。Ｊスポーツの中継に映り、２人で手を振る姿があった。この日はファンミーティングが行われたそうで、トレードマークのコーンロ