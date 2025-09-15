タレントの黒柳徹子が１５日、インスタグラムのストーリーで、藤井風とお茶をした様子をアップした。藤井は８日にテレビ朝日系「徹子の部屋」に初出演。犬をイメージした垂れ耳ド派手衣装で登場し、黒柳も大喜び。もともと藤井のファンだったようで、黒柳は藤井に曲のリクエストも。藤井は電子ピアノで「徹子の部屋」のテーマ曲も即興で奏で、黒柳を喜ばせた。その中で黒柳は藤井と食事の約束を交わしていたが、それは社交辞