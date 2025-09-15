「阪神−中日」（１５日、甲子園球場）阪神・佐藤輝明内野手が初回に先制の適時二塁打を放って、自己最多タイの９２打点をマークした。２死二塁のチャンスで迎えた第１打席。左腕・松葉のカットボールをとらえた打球は、弾丸ライナーで左中間フェンスに直撃。二塁走者の中野が悠々と先制のホームを踏んだ。続く大山も初球打ちで左翼線への適時二塁打。４番と５番の連続長打で幸先よく２点を奪った。