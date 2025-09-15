国慶節の大型連休（今年は10月1日〜8日、中秋節も含む）が近づくとともに、中国では航空券の予約が急増しています。オンライン旅行予約プラットフォームのデータによると、国内線航空券の検索件数は3割以上増加しました。9月以降、中秋節・国慶節大型連休期間中の旅行に関する検索件数の増加率は2024年に比べて大幅に上昇し、過去1週間では前年同期比で3割以上増加しました。うち、北京、成都、上海などが最も人気が高く、北西部新