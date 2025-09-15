雰囲気ガラリ！「仮面ライダーガッチャード」の敵役で人気となった女優の坂巻有紗(24)がキュートな最新ショットを公開し、絶賛されている。13日に中国・上海で開催されたファンミーティングのショットをアップ。「上海楽しかった！！ありがとうございましたまたお会いできるようにがんばるね」とインスタグラムに書き込み、涼しげなワンピースでマイクを握り、さわやか笑顔を披露している。この投稿にフォロワーからは「と