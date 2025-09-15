山形市のスーパーから日本酒を盗んだとして、15日に60代の男が警察に逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、大江町三郷の無職の男（67）です。 警察によりますと男は、15日の午前8時24分ごろ、山形市双葉町にあるスーパーで、日本酒1パック（販売価格162円）を盗んだものです。 通報を受けた警察が捜査をし、この男の犯行であることを確認し、店舗で現行犯逮捕しました。