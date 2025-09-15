福岡管区気象台は15日午後1時52分、福岡県福岡、筑後地方に大雨、洪水注意報を発表した。県内全域の雷注意報は継続。福岡、筑後地方では低い土地の浸水や河川の増水に、福岡県では落雷にそれぞれ注意を呼びかけた。