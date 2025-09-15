大分市の集合住宅で賭けマージャンをしたとして、暴力団組員ら4人が逮捕された事件で、場所を提供した疑いで新たに28歳の男が逮捕されました。 この事件は今年9月9日、大分市大津町の集合住宅の一室で、28歳の暴力団組員を含む20代から40代までの男4人が、現金を賭けてマージャンをしたとして逮捕されたものです。 警察のその後の捜査で、4人が全自動マージャン卓を使って賭博をした際、自分の居室を提供した