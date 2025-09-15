トヨタ自動車は１５日、自動運転に対応した電気自動車（ＥＶ）「イーパレット」の販売を開始したと発表した。イベント会場などでの活用を想定している。定員１７人。公共交通の乗り物やイベント会場での物販に活用できる。自治体や企業向けの販売を想定しており、２９００万円（税込み）からの受注生産となる。