◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（１５日・京セラドーム大阪）バレーボールＳＶリーグの初代女王・大阪マーヴェラスの田中瑞稀主将が、試合前の始球式に登板した。人生初という大役を務め、捕手の若月へノーバウンド投球。「（捕手に）届くか本当に心配でしたけど、うまくいって良かった。野球選手ってすごいと思いました」と笑みを浮かべた。この日は「大阪マーヴェラススペシャルデー」として開催され、林琴奈、宮部