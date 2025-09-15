◆パ・リーグ日本ハム―西武（１５日・エスコン）西武のレアンドロ・セデーニョ内野手が今カード３本目となる５号ソロを放った。「７番・ＤＨ」で先発出場。同点に追いつかれた直後の４回表、２死から登板した宮西の代わりばなの直球を振り抜いた打球は、大きな放物線を描きバックスクリーンに飛び込んだ。２日連続、今カード３本目の本塁打となる５号ソロ。「しっかりと自分のポイントまで引きつけて振り抜くことができた結