沖永良部島・和泊町の海岸の岩場で14日に見つかった女性の遺体について、警察は15日、大阪府の40代女性だったと発表しました。 沖永良部警察署によりますと、14日朝、和泊町の北側にある岬・半崎近くの岩場で、身元不明の女性の遺体が見つかりました。 警察が身元の確認を進めていましたが、女性の所持品や家族の確認で、遺体は、大阪府の事務員の40代女性とわかりました。 死因は外傷性ショックでした。 沖永良部警察署には