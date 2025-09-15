考古学調査スタッフが青海省瑪多県の扎陵湖畔で現場調査をした際に撮影した尕日塘秦刻石。（２０２３年７月撮影、瑪多＝新華社配信）【新華社北京9月15日】中国国家文物局は15日、青海省ゴロク・チベット族自治州瑪多（ばた）県卓譲村の扎陵湖北岸で発見された石刻が秦代のものと確認され、「尕日塘秦刻石」と命名したと発表した。同局の手配で中国文化遺産研究院と青海省文物考古研究院が特別チームを設け、石質