◇セ・リーグ阪神ｰ中日（2025年9月15日甲子園）阪神・佐藤輝明内野手（26）が、中日戦の初回2死二塁から左中間フェンス直撃の適時二塁打を放った。「打ったのはカットボール。自分のスイングができました。チームを勢いづける意味でも、初回から先制できたのは良かったと思います」貴重な先取点を叩き出し、今季92打点目。23年にマークしたキャリアハイに並んだ。