運動が嫌いで仕事も在宅 ぽっちゃり体型の夏木つなさん、体重85kgにレタスクラブ

運動が嫌いで仕事も在宅 ぽっちゃり体型の夏木つなさん、体重85kgに

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 昔からぽっちゃり体型で、食べることが大好きな夏木つなさん
  • どハマりした趣味の観劇をきっかけに、ダイエットを決意したという
  • 「もっと自分のことを好きになりたい!」と決意したとのこと
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. イライラする 上戸彩が娘に不満
  2. 2. 今田美桜の毛量エグい 指摘殺到
  3. 3. 全米2位でした 眞栄田郷敦が告白
  4. 4. 恋人の乳首や指を切断? 女の主張
  5. 5. 谷原がゴマすりか 痛々しい現状
  6. 6. 2カ月で放送休止 渡邊渚に違和感
  7. 7. 出会って5カ月で妊娠→13歳差婚
  8. 8. キンプリなぜこんなにツイてない
  9. 9. 永野芽郁「新お兄ちゃん」の存在
  10. 10. 永野芽郁に塩対応か 株爆上がり
  1. 11. 北川景子に似すぎ 噂の美女現る
  2. 12. フジ 中居氏を訴えられない事情
  3. 13. 広瀬すずのライバル 姿消したか
  4. 14. 不衛生では? 菜箸置き場に悩み
  5. 15. 花澤香菜「本当に1人か！って」
  6. 16. 優勝直後にイエローカード 苦笑
  7. 17. 文春報道で破局か…ドン引きの声
  8. 18. 竹原氏 尚弥の「判定」に不服
  9. 19. 木梨 石橋貴明に向け意味深選曲
  10. 20. 海自が「巨大な海洋生物」に遭遇
  1. 1. 恋人の乳首や指を切断? 女の主張
  2. 2. 海自が「巨大な海洋生物」に遭遇
  3. 3. バイク転倒 10台にはねられ死亡
  4. 4. 「ボロクソ」元石破派側近の裏話
  5. 5. 出禁男がパチンコ店に居座り逮捕
  6. 6. 母似の愛子さま メイクを大絶賛
  7. 7. スリル楽しむ 羽田の検査員窃盗
  8. 8. 田久保氏「卒業してない」と明記
  9. 9. 首相になってほしい 圧倒的な1位
  10. 10. 特急と人が衝突し死亡 性別不明
  1. 11. 友人滝つぼに 30代男性が滑落死
  2. 12. 置き配「開錠の共通化」へ
  3. 13. 寺の床下から全身の人骨 神戸
  4. 14. 部下骨折 新浪氏の凄絶パワハラ
  5. 15. 地面に鼻…熊に襲われ顔ほぼ失う
  6. 16. サウナで男性客にわいせつか
  7. 17. 車と自転車が衝突 女性が重体
  8. 18. 榛葉氏 今の自民は約束守らない
  9. 19. 私が石破氏の番記者ならキレます
  10. 20. 総工費6400億も廃墟化? 噂の真相
  1. 1. 不衛生では? 菜箸置き場に悩み
  2. 2. インフルで学級閉鎖 流行のワケ
  3. 3. 特別な一晩で妊娠…中絶一択
  4. 4. 瑶子さまが人気俳優と密着 反響
  5. 5. トイレで意識を失う 緊急事態に
  6. 6. 「次の総裁」世論は高市氏が1位
  7. 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
  8. 8. 岩屋外相 誰の推薦人にもならず
  9. 9. 異例文書 紀子さまが避けた言葉
  10. 10. 同級生の母と結婚 両家の反応
  1. 11. 100均収納グッズ選び 極意を解説
  2. 12. 石破首相の退陣「妥当」６４％、実績「評価する」４４％…読売新聞世論調査
  3. 13. 中国機へのスクランブル、防衛省が無人機活用を検討…コスト抑制へ航空自衛隊が３年かけ検証
  4. 14. 総裁選 5人で争う構図固まる
  5. 15. 売名目的で立候補も? 伊東市議選
  6. 16. 高市氏は「政治家の資格なし」
  7. 17. 中2兄と行為 小6娘に生理来ない
  8. 18. 立民 首相指名野田氏に一本化を
  9. 19. 実業家のマイキー佐野氏が断言！「トランプの企業介入は中国レベル」国家資本主義化はもう始まっている
  10. 20. 岩屋氏、国家承認に慎重　パレスチナ「解決せず」
  1. 1. 日本人が嫌いに...中国SNSで反響
  2. 2. 中国で「タトゥー犬」が大炎上
  3. 3. 日本のたこ焼きは期待外れ 台湾
  4. 4. 旧統一教会の総裁 出頭する意向
  5. 5. 22歳がカーク氏を射殺 父の直感
  6. 6. 正恩氏への中傷 中国で波紋拡大
  7. 7. 「レンタル可能」中国で消費の波
  8. 8. 米航空会社 相次ぎ従業員を解雇
  9. 9. 中国で日本人と中国人がもめ事
  10. 10. 中国のペットブームに見た光景
  1. 11. 米中「潜水艦競争」の状況解説
  2. 12. aespaのニンニンが美貌を披露
  3. 13. 米国務省 韓国人拘禁に遺憾
  4. 14. ソニーのレンズ一体型カメラ
  5. 15. 韓国人労働者を拘禁 米韓亀裂に?
  6. 16. 夏のストレス 適度な水分補給
  7. 17. イスラエル軍がガザ空爆を強める
  8. 18. トランプ氏 カーク氏暗殺で強烈
  9. 19. コロラド州で軽自動車の法案成立
  10. 20. HYBE議長が取り調べ 警察に出頭
  1. 1. 店員のミス 差額請求ポスト炎上
  2. 2. トヨタ工場勤務 半端ない賞与額
  3. 3. 厚生年金 何年払えば元取れる?
  4. 4. 小4に父が性加害 母見て見ぬふり
  5. 5. 退職金と貯金で老後崩壊の危機?
  6. 6. 富裕層の資産 雪だるま式に増
  7. 7. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
  8. 8. タワマン襲う「インフレ地獄」
  9. 9. 世界で武器を輸入している国1位
  10. 10. EV離れ 欧州で意外な売れ行き
  1. 11. NHKが設立 民放各社に方針変更
  2. 12. 「世界の一体化」成し遂げたのは
  3. 13. 「頭の悪さ」の諸悪の根源とは
  4. 14. 都心マンション 価格高騰のワケ
  5. 15. 日本定着に試金石 ソニーFG上場
  6. 16. 税務署の権限 知らずに語るワケ
  7. 17. 年金の繰り下げ 注意すべき点
  8. 18. 半導体業界に「急速再編」の波
  9. 19. 「ふるさと納税」の上限額とは
  10. 20. 年収1000万円 実際の時給は?
  1. 1. 出会って5カ月で妊娠→13歳差婚
  2. 2. 不便解決 スマホ対応モニター
  3. 3. ロケットナウ労基介入報道に警鐘
  4. 4. LINE重くなる原因「冷蔵庫理論」
  5. 5. YouTubeで最新AI情報 衝撃の内容
  6. 6. スマホの実売台数ランキング
  7. 7. 極貧団体VS悪魔崇拝カルト集団
  8. 8. LINE電話ができない 3つの原因
  9. 9. 完全受注生産のDAC 発売へ
  10. 10. イヤホン「DAWN-X」9月に発売
  1. 11. 猛暑が東京の家計に与える影響
  2. 12. 日本初のガンダム専門店OPENへ
  3. 13. 一日中快適 無線イヤホン2つ
  4. 14. 天井がステキ 無料で5カ所周遊
  5. 15. YouTubeで話題のAIツール13選
  6. 16. Amazon Ankerバッテリーお得に
  7. 17. アイリスオーヤマが実質半額に
  8. 18. パナ チェコ工場の新棟お披露目
  9. 19. AQUOSのスマホ 価格を値下げへ
  10. 20. 画像生成AIのプロンプトを公開
  1. 1. 優勝直後にイエローカード 苦笑
  2. 2. 男子マラソンで「超珍事」発生
  3. 3. 男子100m決勝で国立5万人が悲鳴
  4. 4. 男子マラソン 22人も途中棄権へ
  5. 5. 過去最強の井上尚弥 KOより怖い
  6. 6. 羽生結弦の公演巡りパワハラ告発
  7. 7. 井上尚弥が偉業 世界戦26連勝
  8. 8. 男子1万m「超伏兵」が金メダル
  9. 9. 王者ライルズ「刃牙の作者に…」
  10. 10. 【世界陸上】男子1万メートル　優勝タイムが日本高校記録より遅い決着　ネット騒然「違う競技かと」
  1. 11. 陸上男子100m ライルズ連覇逃す
  2. 12. 尚弥戦のラウンドガールが可愛い
  3. 13. 大相撲中継「赤いセレブ」に騒然
  4. 14. 尚弥が防衛「誰が衰えたって?」
  5. 15. 男子マラソン 相次いで途中棄権
  6. 16. 井上尚弥の対戦相手が準備不足?
  7. 17. 大毅氏 自身の試合予想を謝罪
  8. 18. 男子バレー 日本戦で異様な光景
  9. 19. U18侍 米国が捨てたゴミ片付ける
  10. 20. 女子3000M障害 17年ぶりの新記録
  1. 1. イライラする 上戸彩が娘に不満
  2. 2. 今田美桜の毛量エグい 指摘殺到
  3. 3. 全米2位でした 眞栄田郷敦が告白
  4. 4. 2カ月で放送休止 渡邊渚に違和感
  5. 5. 谷原がゴマすりか 痛々しい現状
  6. 6. 永野芽郁「新お兄ちゃん」の存在
  7. 7. 永野芽郁に塩対応か 株爆上がり
  8. 8. 広瀬すずのライバル 姿消したか
  9. 9. 北川景子に似すぎ 噂の美女現る
  10. 10. フジ 中居氏を訴えられない事情
  1. 11. 木梨 石橋貴明に向け意味深選曲
  2. 12. 花澤香菜「本当に1人か！って」
  3. 13. 竹原氏 尚弥の「判定」に不服
  4. 14. 文春報道で破局か…ドン引きの声
  5. 15. 渡部前代未聞の謝罪会見やり直し
  6. 16. なんたる綾瀬 まるで穿いてない
  7. 17. ひろゆき氏 自身の性欲に言及
  8. 18. 有吉弘行 通夜出席の芸人に激高
  9. 19. 伊東市長、挑発的投稿でX大荒れ
  10. 20. ものまね芸人 別の葬儀でも騒動
  1. 1. キンプリなぜこんなにツイてない
  2. 2. 2カ月で完売 口紅の新感覚リップ
  3. 3. 手放せば運気上がる 日常の習慣
  4. 4. 新幹線の座席「どうぞ」で攻防
  5. 5. お値段以上 ダイソーのキーホル
  6. 6. 「朔日市」はなんて読む？文字からはまったく想像がつかない！？
  7. 7. パパにだけ塩対応 猫が混乱の訳
  8. 8. Amazonで購入するニューバランス
  9. 9. セブンの新作カップアイス紹介
  10. 10. 危険サインMAX 離婚寸前の心理
  1. 11. GU 40・50代の強い味方にする服
  2. 12. 上半期にバズった漫画2本の魅力
  3. 13. ラコステとゴジラ 待望のコラボ
  4. 14. 3COINSの「新作防災グッズ」紹介
  5. 15. 小顔に? 簡単口元のトレーニング
  6. 16. シャトレーゼ「敬老の日ケーキ」
  7. 17. コストコ ベーカリー系スイーツ
  8. 18. 手洗いにスヌーピー 数量限定
  9. 19. 即おしゃれ しまむら上品ジレ
  10. 20. 「ベルアメール」のショコラ体験