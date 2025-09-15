15日深夜、村上市の公園で体長約1mのイノシシ3頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。 15日午前0時ごろ、村上市塩町の公園で近くにいた人が体長約1mのイノシシ3頭が歩いているのを目撃しました。イノシシは今も捕獲されていません。目撃された場所付近は住宅街で、警察が注意を呼びかけています。