14日（日本時間15日）のジャイアンツ戦に勝利し、地区優勝までのマジックを10としたドジャース。ウィル・スミス捕手のIL入りが発表されるなど、終盤にきても故障者に関する悩みがつきないチーム状況ではあるが、ここにきてようやく先発ローテが“完全体”に近づきつつある。前半戦離脱していたブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手の両エース格の復帰、球数制限がありながら先発と