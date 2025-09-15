欧州選手権で優勝し、トロフィーを掲げて喜ぶドイツのシュレーダー（中央）ら＝リガ（ロイター＝共同）バスケットボールの欧州選手権は14日、リガで行われ、決勝は2023年ワールドカップ（W杯）覇者のドイツがトルコを88―83で退け、1993年以来2度目の優勝を果たした。米プロNBAキングズに所属するシュレーダーが大会最優秀選手（MVP）に輝いた。3位決定戦は、NBAバックスのG・アデトクンボを擁するギリシャがフィンランドを92