東京・お台場エリアに新たな大型の多目的アリーナが誕生し、きょう開業式典が行われました。司会「トヨタアリーナ東京スタート！」式典には小池百合子都知事や、アリーナを手がけたトヨタグループの豊田章男会長らが出席しました。アリーナの収容人数はおよそ1万人。バスケットボールのBリーグ「アルバルク東京」のホームゲームのほか、コンサートなどに使用されます。アリーナの演出機材にはパナソニックの最新機器が採用されまし