◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１５日・甲子園）阪神が初回に先制した。１死から中野が右翼線二塁打で出塁。２死二塁から佐藤輝が左中間フェンス直撃の適時二塁打、続く大山も左翼へ適時二塁打を放った。初回から３本の二塁打で先手を取った。