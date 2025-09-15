◆パ・リーグ日本ハム―西武（１５日・エスコンフィールド）日本ハムの先発・柴田獅子投手が、自己最長となる３回２／３で最多の５７球を投げ２安打２失点、３奪三振と力投。１５０キロを超える真っすぐとスライダーを軸に、十分に役割を果たした。初回は先頭の西川を１５１キロで遊ゴロに抑えると、続く滝沢は高め１４８キロで空振り三振。外崎は１５２キロの真っすぐで見逃し三振に仕留め、完璧な立ち上がりを見せた。２