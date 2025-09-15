8月に福井で12秒92の日本新陸上の世界選手権東京大会は東京・国立競技場で連日熱戦が繰り広げられている。開幕まで1か月を切った8月16日、日本で衝撃のレコードが誕生している。男子110メートル障害で村竹ラシッド（JAL）がマークした12秒92の日本新記録は、他種目と比較しても破格のハイレベル。金メダル候補に急浮上した。17年に桐生祥秀が男子100メートルで9秒98をマーク。日本人で初めて9秒台に突入したことを記念して「9.