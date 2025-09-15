近年、物件の間取り図などを見ていると、「1SLDK」「DEN（デン）」という表記を見る機会が増えたように感じます。この「S（サービスルーム）」と「DEN」について、「どう違うの？」「納戸とも違うの？」など、違いについて疑問を持つ人は少なくないと思います。そこで、「S」や「DEN」の違いについて、グローバルベイス（東京都渋谷区）のオーダーリノベーション「マイリノ」で設計を担当する1級建築士の 長谷川洋子さんと山内淳