民家の屋根に無人機が突っ込むなどの被害ポーランドは2025年9月10日、自国の領空内でロシアの無人機（ドローン）とみられる機体を迎撃し、撃墜したと発表しました。【画像】え、2階部分ボコボコ…これが、無人機が突入した家です2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻以降、ポーランドの領空内でロシア機を迎撃したのは今回が初めてで、ドナルド・トゥスク首相は「第二次世界大戦以来、最も紛争に近づいた」として今