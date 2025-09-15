韓国の男性１３人組グループ・ＳＥＶＥＮＴＥＥＮのウジ（２８）が１５日、韓国軍へ入隊したと現地メディアのＳＰＯＴＶｎｅｗｓなどが報じた。記事によるとウジはこの日の午後、陸軍新兵訓練所に入所したという。同所で基礎軍事訓練を終えた後、配属部隊で兵役義務を履行する。また翌１６日には、メンバーのホシ（２９）が入隊を予定している。そんな２人は、１４日に仁川（インチョン）アシアド主競技場で行われたＳＥＶ