神奈川県警横須賀南署は15日、自宅で母親（90）を刺して殺害したとして殺人の疑いで、同県横須賀市大津町、無職久保元夫容疑者（59）を逮捕した。署によると、容疑者は「気が動転していた」と話し容疑を認めているという。2人暮らしだった。逮捕容疑は14日夜、無職の母五百子さんの首を絞めたり包丁で突き刺したりして殺害した疑い。14日午後9時35分ごろ、容疑者から「母を殺してしまった」と110番があり、警察官が布団にあ