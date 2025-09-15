廃棄された電子機器を素材にアート作品を制作している、長坂真護（ながさか・まご）さんの個展が来月から福井県で開かれるのを前に、長坂さんが見どころを説明しました。壁面に大胆に描かれる文字や国旗。アフリカのスラム街にある、駄菓子屋をモチーフにした作品です。手がけるのは福井県出身の長坂真護さん。2017年、ガーナで廃棄された電子機器を燃やして生計を立てる人々と出会い、廃棄物を素材としたアート作品のきっかけとな