9月15日は敬老の日です。石川県内で、来年3月末までに100歳以上となる高齢者は、過去最多の1380人となる見通しです。県のまとめによりますと、15日時点で満100歳以上となる県内の高齢者の数は去年より75人多い1018人と、過去最多となった2022年に次ぐ多さとなっています。また来年3月末には過去最多の1380人となる見通しで、内訳は男性が160人、女性が1220人と、全体の9割近くを女性が占めています。県内の最高齢は、金沢市に住む1