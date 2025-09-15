東京・恵比寿のコーヒースタンド＆菓子工房「JOE TALK COFFEE（ジョートークコーヒー）」に、ココロとカラダに優しい新ブランド「healthy joe talk（ヘルシー ジョートーク）」が誕生。第1弾メニューとして、「米粉のフィナンシェ」「アーモンドミルクのソフトクリーム」「アサイースムージー」の3種類がお目見えしましたよ。こだわりのコーヒー×お菓子が楽しめる「JOE TALK COFFEE」「JOE TALK COFFEE」は“日常のコーヒーをもっ