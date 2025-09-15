V・ファーレン長崎は９月13日、J２第29節でRB大宮アルディージャと敵地で対戦し、２−１で勝利。５連勝＆11戦負けなしで、J１自動昇格圏内の２位をキープした。この一戦には、病気療養中のMF名倉巧が訪れていた。名倉は７月に悪性腫瘍の発見と病気治療による長期離脱を公表。今回は久々にスタジアムを訪れ、ゴール裏のファン・サポーターに向かって挨拶した。薬の副作用があまりないことや、長崎へ帰る決意などを伝えた。そ