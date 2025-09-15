糸魚川市梶山の雨飾山で遭難した男性が、15日朝に警察と消防に救助されました。男性は命に別状はありません。 警察によりますと、糸魚川市の雨飾山に石川県金沢市に住む公務員の男性(20代)が1人で登山をしていたところ、14日夜に道に迷い下山できなくなりました。男性は、午後9時ごろまで警察と連絡をとっていて「体力が限界」などと話し、登山道で一夜を過ごしたということです。 男性は、15日朝から捜索活動をしていた警察