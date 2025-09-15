元ＳＫＥ４８で俳優の古畑奈和（２９）が１５日、都内で行われた２ｎｄ写真集「知らない私」（光文社）の発売記念会見を行った。古畑にとって約３年半ぶりとなる写真集で「ロマンチックな雰囲気を撮りたかった」と台湾南部の台南と高雄の街で撮影。「写真集はこれまでの歩みや今の新鮮な自分を詰め込んだ一冊だと思っているので発売が決まった時はうれしかったです。読み応えがあるものを作りたかったし、一本の映画を見終わっ