Ëã¿ý¥×¥í¤ä¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¡ÈÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ê31¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°2025¡Ý26¡×¤Î³«Ëë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ë¡¢½êÂ°¤¹¤ë¡ÖKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡×¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£9·î13Æü¡¢Åìµþ¡¦¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥í¡¼¥½¥óDAY¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¥ä¥¯¥ë¥È¡ÝDeNAÀï¤Î»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¡¢¹â¤¯Â­¤ò¾å¤²¤ëÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Çµå¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«Ëã¿ýÇ×¤è¤êÀè¤Ë¥Ü¡¼