オリックス側の配慮と人柄がにじむ光景があった。１５日のオリックス―ソフトバンク戦（京セラ）の試合前練習。前日のカード第２戦で右胸にバットが直撃して負傷退場した曽谷龍平投手（２４）が、ソフトバンクの海野隆司捕手（２８）のもとを訪れて握手を交わした。海野は謝罪し、２人は笑顔で交流。曽谷は鷹ナインの「一発、返しておいたら」という?アシスト?を受けて海野の右胸に優しくジャブを入れ、場を和ませた。折られた