アクセルとブレーキを踏み間違え、お客様の車で事故を起こしたスタッフのビー君。動揺する彼に代わり、店長が謝罪します。その後、ビー君と副店長がお客様の元へ向かうと、お客様は「キミは悪くないよ」と、事故の本質について話し始めました。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。ちくまサラさんの描く『ガソスタで事故が起きた話』をごらんください