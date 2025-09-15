8月29日に、結婚と第一子の妊娠を発表した女優・趣里（34）と「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）。9月14日放送の情報番組『上沼・高田のクギズケ！』（読売テレビ）では2人の結婚を特集し、MCを務める上沼恵美子（70）が“親心”を代弁する一幕があった。2人の結婚をめぐっては祝福ムード一色とはいかず、4月下旬に「週刊文春」で報じられた三山の“婚約破棄トラブル”が尾を引くこととなった。「三山さんの“婚約破棄トラブル