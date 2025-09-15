¡Ú¼ëÍå µÝÊ¼ å« ±Æ°á(SHADOW EDITION) ¥Õ¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Û 9·î17Æü11»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï ¥³¥È¥Ö¥­¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¼ëÍå µÝÊ¼ å« ±Æ°á(SHADOW EDITION) ¥Õ¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤ò9·î17Æü11»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯ÇäÆü¡¦²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÆ±¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤è¤ê¡Ö¼ëÍå µÝÊ¼ å«¡×¤ËÉðÁõ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¥Ð¥ê¥¨&#12540