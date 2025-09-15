◇パ・リーグ日本ハム―西武（2025年9月15日エスコンＦ）獅子の“レオ狩り”はならなかった。日本ハムのドラフト1位ルーキー・柴田獅子投手（19）がプロ3度目の先発マウンドに上がったが、2―2の4回2死走者なしの場面で降板した。直後に代わった宮西がセデーニョに被弾。勝ち越しを許した。立ち上がりは西川、滝沢、外崎を3者凡退に仕留めた。2回は渡部聖に泳ぎながらの中前打を許したが、山村をフォークで二ゴロ、