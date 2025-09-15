演歌歌手の水森かおりが14日に自身のアメブロを更新。13日に都内の明治座で行われた『梅沢富美男劇団 梅沢富美男役者人生60年 研ナオコデビュー55周年 水森かおりデビュー30周年 特別公演』の千穐楽の様子をつづった。【映像】研ナオコ「久々に家族が集まり…」36歳の娘の誕生日を祝福水森は「何回見ても面白い」というタイトルでブログを更新。「昨日のフィナーレ後のカーテンコールの動画がスタッフさんから送られて来たので