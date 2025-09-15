中高生のジェンダーに関する意識調査の結果、中高生の約8割が「女子がスラックス制服を着ていても違和感はない」と回答しており、同性同士の交際を許容する人も増えているということがわかりました。多様な性に対する意識は、男子よりも女子のほうが寛容な傾向が見られました。【写真】性の多様性に対する理解は進んでいますこの調査は、ソニー生命保険株式会社が2025年6月にインターネット上で全国の中高校生1000人（中学生200人