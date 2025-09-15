＜ソニー 日本女子プロ選手権最終日◇14日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞キューティ（可愛い）とビューティフル（美しい）を合わせた“キューティフル”の愛称で知られる韓国ツアー通算8勝パク・ヒョンギョン（韓国）が、日本ツアースポット参戦を笑顔で振り返った。最終日は4バーディ・2ボギーの「70」で回り、トータル1アンダー・14位タイ。トップ10入りはわずかに逃したが、3日目終了時に下方修正したト