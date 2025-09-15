陸上の世界選手権東京大会は１５日、男子ハンマー投げ予選が行われ、福田翔大（住友電工）は７２メートル７１でＢ組の１５位となり、決勝進出はならなかった。１投目に７２メートル２５、２投目に７２メートル７１をマークしたが、決勝進出ラインの７６メートル５０を狙った３投目は、ハンマーをネットにかけて記録なしだった。福田は７月の日本選手権で室伏広治、室伏重信に次ぐ日本歴代３位の７４メートル５７を投げて優勝